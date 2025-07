In tasca il visto turistico la cocaina e i soldi in contanti | arrestato dai carabinieri di Terni

In tasca il visto turistico. Ma anche una quarantina di grammi di cocaina e circa tremila euro in contanti: arrestato dai carabinieri di Terni un altro “turista” dello spaccio. Il fatto è avvenuto giovedì scorso nei pressi del centro commerciale di Cospea. I militari di pattuglia hanno notato un. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

