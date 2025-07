IN – Sebastiano Esposito in uscita dall’Inter | si riapre una possibilità in Serie A!

Il Cagliari è tornato a mettere nel mirino Sebastiano Esposito. L’attaccante dell’Inter è in uscita, e nelle ultime ore si registra un nuovo interesse del Caglairi, come raccolto dalla redazione di Inter-News.it. PISTA RIAPERTA – Il Cagliari torna a guardare in casa Inter per rinforzare l’attacco. Dopo un rallentamento nelle scorse settimane, la pista che porta a Sebastiano Esposito si è nuovamente riaccesa. Il giovane attaccante nerazzurro è tornato nel mirino dei rossoblĂą, che lo avevano messo in stand-by per puntare su Semih K?l?çsoy, promettente talento del Be?ikta?. Esposito, ritorno di fiamma in Serie A. 🔗 Leggi su Inter-news.it

