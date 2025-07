In Palestina è in atto un massacro genocidio La aiuteremo con un evento per raccogliere i fondi per Medici senza frontiere | l’appello di Piero Pelù

Piero PelĂą ha annunciato l’evento musicale S.O.S. Palestina, che si terrĂ a Firenze all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale il 18 settembre, per raccogliere fondi per aiutare Medici senza Frontiere nelle attivitĂ di soccorso della popolazione palestinese. Oltre all’artista accompagnato da Antonio Aiazzi, Gianni Maroccolo e i Bandidos, si alterneranno sul palco gli Afterhours, La Bandabardò, Emma Nolde, I Fast Animals And Slow Kids, Ginevra Di Marco e I Tre Allegri Ragazzi Morti. A questi nomi se ne aggiungeranno altri nel corso delle prossime settimane. Tutti gli artisti parteciperanno a titolo gratuito, senza quindi percepire compenso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “In Palestina è in atto un massacro/genocidio. La aiuteremo con un evento per raccogliere i fondi per Medici senza frontiere”: l’appello di Piero PelĂą

“Rafah: Oltre il Muro”, evento del Movimento 5 Stelle a sostegno della Palestina - Si è tenuto ad Aversa l’evento “Rafah: Oltre il Muro”, organizzato dal Movimento 5 Stelle di Aversa e dal Network Giovani Campania, per accendere i riflettori sul genocidio in corso nella Striscia di Gaza e promuovere una riflessione collettiva sulla situazione palestinese.

A Palazzo Zuckermann serata evento “Biennale Gaza, Padova Italy, padiglione Palestina" - Giovedì 12 giugno alle 21.30 a palazzo Zuckermann seconda replica della serata dedicata a "biennale Gaza, Padova Italy, padiglione Palestina" organizzata dall' associazione Coristi per caso di Padova.

"Una serata per bene”: evento solidale per sostenere la causa della Palestina libera alla Bottega Corsallo - Lunedì 23 giugno, la città di Palermo si dà appuntamento alla Bottega Corsallo per “Una serata per bene”, un evento solidale ideato per sostenere la causa della Palestina libera e raccogliere fondi a favore della missione “Mediterranea with Palestine” promossa da Mediterranea Saving Humans.

L'intervento di Francesca Albanese all'evento "Non in Mio Nome" dell'Associazione Schierarsi P.S. A Roma più di 15.000 persone hanno detto Stop al genocidio in Palestina e stiamo continuando la raccolta fondi per Medici Senza Frontiere.

“L’ABITO MIGLIORE”, RACCOLTA FONDI A POTENZA PER SOSTENERE PROGETTO “EMERGENZA PALESTINA” DEL VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO Vai su X

