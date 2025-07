In Il diavolo veste Prada 2 Andy diventerà una regina del menswear a New York?

Il diavolo veste Prada sta tornando. Andy Sachs, interpretata da Anne Hathaway, leggenda delle commedie degli anni 2000 e giornalista di moda perennemente stressata, è di nuovo tra noi. E, se i miei occhi non mi ingannano, stavolta è tornata con outfit che strizzano l’occhio al guardaroba maschile. Nel mondo dei film da riguardare all’infinito, Il diavolo veste Prada è decisamente in cima alla lista. Ha tutto: una sceneggiatura esagerata e piena di battute memorabili, una colonna sonora da urlo e un cast di altissimo livello (Streep! Blunt! Tucci!). Detto questo, la moda del film originale era decisamente pensata per un pubblico femminile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - In Il diavolo veste Prada 2 Andy diventerà una regina del menswear a New York?

In questa notizia si parla di: diavolo - veste - prada - andy

È ufficiale, ci sarà il sequel de Il diavolo veste Prada: cosa sappiamo finora - A quanto pare è ufficiale, il sequel de Il diavolo veste Prada si farà: a distanza di 19 anni dal film cult di David Frankel, uscito nel 2006, sono cominciate a circolare le prime voci sulle conferme, gli addi e le novità della seconda pellicola.

Il diavolo veste Prada 2: Anne Hathaway condivide una prima foto dal set - Il diavolo veste Prada 2: Anne Hathaway condivide una prima foto dal set Anne Hathaway è ufficialmente tornata nei panni di Andy Sachs in una prima foto pubblicata sui social media dall’attrice premio Oscar e dalla 20th Century Studios durante le riprese di Il diavolo veste Prada 2, l’attesissimo sequel dell’amata commedia drammatica del 2006.

Il diavolo veste Prada 2: confermato il cast originale. Anche Kenneth Branagh a bordo - Il diavolo veste Prada 2: confermato il cast originale. Anche Kenneth Branagh a bordo La produzione dell’attesissimo Il diavolo veste Prada 2 della 20th Century Studios è in pieno svolgimento, e i quattro attori principali Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci sono stati ufficialmente annunciati dalla Disney, ma c’è un’aggiunta: il premio Oscar Kenneth Branagh che interpreterà il marito di Miranda Priestly, la regina di ghiaccio della Streep e direttrice della rivista di moda.

Sono ufficialmente iniziate a New York, il 21 luglio 2025, le riprese de Il Diavolo Veste Prada 2. Anne Hathaway torna a vestire i panni di Andrea Sachs, ma dimenticate la stagista goffa che non distingue il lapis dal ceruleo: oggi Andy è una donna in carriera, s Vai su Facebook

Repost from @corrieremoda Ci siamo: Meryl Streep è stata avvistata sul set per le riprese di “Il diavolo veste Prada 2”. Mentre Andy Sachs sembra aver subito una piccola trasformazione seguendo sempre più la moda, Miranda Priestly è… Vai su X

Anne Hathaway svela il ritorno di Andy Sachs: primo sguardo a “Il diavolo veste Prada 2”; Il diavolo veste Prada 2, ecco come sono cambiati i look di Miranda e Andy; Il Diavolo veste Prada 2, la prima foto di Anne Hathaway nei panni di Andy Sachs.

Anne Hathaway e i 3 nuovi look svelati dal set de “Il Diavolo veste Prada 2” - Dalla Grande Mela, arrivano nuovi scatti dal set: ecco i nuovi look sfoggiati da Anne Hathaway per girare "Il Diavolo veste Prada 2". Segnala grazia.it

Primi look dal set del sequel de Il diavolo veste Prada: ecco come si veste oggi Andy Sachs (e tutti i dupe) - Anne Hathaway torna nei panni di Andy Sachs con outfit sorprendenti: dal denim ai power suit, ecco come è cambiata (e cosa copiare subito). alfemminile.com scrive