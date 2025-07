In casa pistola e proiettili | 40enne scarcerata in Valle Vitulanese

Tempo di lettura: < 1 minuto È stata disposta l’immediata scarcerazione di una 40enne residente nella Valle Vitulanese, arrestata e posta ai domiciliari, nei giorni scorsi in flagranza di reato con l’accusa di detenzione illegale di arma da sparo, munizioni da guerra e ricettazione. Nel corso di una perquisizione domiciliare, le forze dell’ordine avevano rinvenuto presso l’abitazione della donna una pistola semiautomatica Beretta 98 F calibro 9×21, risultata oggetto di furto, oltre 50 munizioni calibro 9 parabellum e 9 cartucce calibro 12 per fucile da caccia. Un quadro che aveva determinato l’arresto in flagranza per reati di particolare gravità . 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - In casa pistola e proiettili: 40enne scarcerata in Valle Vitulanese

