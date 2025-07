Aumentano gli scomparsi, soprattutto minorenni italiani, in provincia di Monza e Brianza. Ma per fortuna quasi tutti vengono ritrovati. Sono i dati relativi al 2024 che emergono dalla 32esima relazione del Commissario per le persone scomparse del ministero dell’Interno. Nel territorio brianzolo lo scorso anno sono state 185 le denunce per persone che hanno fatto perdere le loro tracce, rispetto al dato complessivo di 3.211 della regione Lombardia, che si posiziona al secondo posto dopo la Sicilia tra le 24.705 denunce presentate in tutta Italia. Il dato più preoccupante è che in provincia di Monza e Brianza ad abbandonare il loro domicilio siano soprattutto giovani della fascia fino a 17 anni (in tutto 94, con un aumento del 18%). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In Brianza 185 scomparsi in un anno. Aumentano i minorenni “in fuga“