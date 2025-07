In bici contro un furgone Papà paga la multa associazioni all’attacco | Il sindaco chieda scusa

"Il sindaco di Lainate chieda scusa. Il senso civico di un genitore è stato umiliato dal primo cittadino che dovrebbe per primo tutelare il diritto alla mobilitĂ dei minori". La richiesta di scuse porta la firma di Fiab Coordinamento Lombardia, Legambiente, Salvaiciclisti Italia, Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets, Movimento Diritti dei Pedoni e Genitori Antismog e di alcune associazioni territoriali come il Comitato "Vivere meglio la cittĂ " di Melegnano, Fiab Arona-Felici in bici, la Consulta MobilitĂ Attiva e AccessibilitĂ del Comune di Milano, l’Associazione Sonia Tosi Odv. L’incredibile storia del bambino di 8 anni di Lainate, multato per essere andato contro un furgone parcheggiato in modo irregolare, continua a far discutere, non solo per i 38,45 euro di multa che papĂ Diego avrebbe giĂ pagato, ma per le dichiarazioni rilasciate dal sindaco, Alberto Landonio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In bici contro un furgone. PapĂ paga la multa associazioni all’attacco: "Il sindaco chieda scusa"

