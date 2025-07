In arrivo Perth Glory-Milan la terza amichevole della tournée

Dopo i match contro Arsenal (a Singapore) e Liverpool (a Hong Kong), è in arrivo la terza amichevole della tournée: Perth Glory-Milan.

Allegri verso Perth Glory-Milan: "Mi aspetto progressi a livello di condizione fisica e di tecnica" Vai su X

LE AMICHEVOLI DEL MILAN: IL CALENDARIO Giovedì 31 luglio, ore 12:20: Perth Glory-Milan Sabato 9 agosto, ore 15:00: Leeds-Milan (DAZN) Domenica 10 agosto, ore 16:00: Chelsea-Milan (DAZN) #SempreMilan @la_rossonera La Milano Rossonera ? Vai su Facebook

