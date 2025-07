In 30mila al Manuzzi per le due serate evento di Rockin' 1000 | dai Negramaro ai tre direttori d' orchestra Duemila musicisti

Si sono concluse ieri le due speciali date evento con le quali Rockin’1000, la più grande rock band del mondo, ha celebrato il decimo anniversario dalla sua nascita insieme a 30mila spettatori in due giorni allo stadio Dino Manuzzi di Cesena.I mille musicisti che compongono la band hanno invaso. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In 30mila al Manuzzi per le due serate evento di Rockin'1000: dai Negramaro ai tre direttori d'orchestra. Duemila musicisti.

