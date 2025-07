Imprenditore latitante arrestato dai carabinieri | aveva un documento falso

Quando i carabinieri lo hanno fermato a Villa Literno ha mostrato loro un documento contraffatto. E’ stato arrestato dai militari di Napoli Salvatore Langellotto, imprenditore di Castellammare di Stabia di 56 anni, destinatario di un provvedimento di cumulo pene emesso dalla Procura Generale di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: imprenditore - arrestato - carabinieri - documento

