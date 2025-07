Imperia pensionato viene attaccato da uno sciame di vespe e muore di choc anafilattico dopo venti minuti

La vittima è un cittadino austriaco che si era trasferito da tempo a Ceriana: stava lavorando in campagna quando ha trovato il nido di insetti. Inutili i soccorsi Un uomo di 68 anni di nazionalitĂ austriaca è morto per choc anafilattico dopo essere stato punto da uno sciame di vespe, in una c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Imperia, pensionato viene attaccato da uno sciame di vespe e muore di choc anafilattico dopo venti minuti

In questa notizia si parla di: sciame - vespe - choc - anafilattico

Punto da uno sciame di vespe nel bosco, grave un operaio nel Comasco: soccorso in codice rosso - Durante alcuni lavori in un bosco nei pressi di Eupilio (Como), un operaio è stato punto più volte da uno sciame di vespe e ha accusato un malore.

Imperia, punto da sciame di vespe precipita in scarpata: grave 45enne - L'uomo, che stava rientrando a casa dopo avere tagliato della legna, ha perso il controllo del trattore ed è precipitato col mezzo

Attaccato da uno sciame di vespe alla guida del trattore cade in un fosso: grave un 45enne, era allergico - Si trovava alla guida di un trattore l’uomo che, allergico, è stato attaccato da uno sciame di vespe, finendo fuori strada

Punto da uno sciame di vespe, muore un 68enne a Imperia per shock anafilattico https://rainews.it/articoli/2025/07/punto-da-uno-sciame-di-vespe-muore-un-68enne-a-imperia-per-shock-anafilattico-898b281f-15b6-4f16-9e5c-c5b509e69ae4.html?wt_mc=2.w Vai su X

C’era una volta un pomeriggio d’estate, e un’auto parcheggiata sotto il sole divenne, per qualche ora, un porto sicuro. Uno sciame di api, stremato dal viaggio, si posò in silenzio sulla sua fiancata. Non per fare del male. Non per costruire un nido. Solo per ripo Vai su Facebook

Punto da uno sciame di vespe, muore un 68enne a Imperia per shock anafilattico; Punto da sciame di vespe a Ceriana, muore a 68 anni per choc anafilattico; Aggredito da sciame di insetti muore per choc anafilattico.

Punto da sciame di vespe a Ceriana, muore a 68 anni per choc anafilattico - L’uomo stava lavorando in campagna quando ha trovato il nido di insetti ... ilsecoloxix.it scrive

Punto da uno sciame di vespe, muore un 68enne a Imperia per shock anafilattico - La vittima, cittadino austriaco, stava effettuando alcune lavorazioni in campagna quando si è imbattuto in un nido di vespe ed è stato punto più volte. Lo riporta msn.com