Un analista finanziario che si occupa di commodity dice che era “impossibile pensare che l’Ue non trovasse una forma di accordo con Donald Trump ”, ma aggiunge che adesso per Bruxelles è anche fondamentale “lavorare sulla differenziazione”, con in mente il de-risking dalla Cina e “l’opportunitĂ di nuove intese con attori sempre piĂą centrali, come l’India”. L’esempio dell’Imec è conseguente. L’India-Middle East-Europe Corridor (Imec) — lanciato ufficialmente al G20 di Nuova Delhi nel settembre 2023 e sostenuto da Stati Uniti, Unione Europea, Arabia Saudita, India, Emirati Arabi Uniti e Israele — sta assumendo il profilo di una delle infrastrutture geopolitiche piĂą rilevanti per l’economia mondiale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Imec è già una risposta alle tensioni commerciali. Lo studio