Imbarazzo Sinner svelato il vero motivo del forfait a Toronto

Jannik Sinner ha dato forfait a Toronto per recuperare le energie dopo Wimbledon: nelle scorse ore è però emersa un’altra motivazione. Jannik Sinner ha scelto di non partecipare al Masters 1000 di Toronto. Il campione italiano era inizialmente iscritto al torneo ma poi ha deciso di cancellarsi: la stessa cosa hanno fatto anche altri tennisti, tra cui il numero 2 al mondo Carlos Alcaraz. In tanti hanno pensato che Jannik avesse bisogno di un po’ di riposo in piĂą dopo le tante fatiche accumulate a Wimbledon. Il 23enne di San Candido è riuscito ad alzare per la prima volta il trofeo sulla storica erba londinese: mai nessun italiano prima di Sinner era stato in grado di compiere questa impresa. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Imbarazzo Sinner, svelato il vero motivo del forfait a Toronto

In questa notizia si parla di: toronto - sinner - forfait - imbarazzo

