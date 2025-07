Illuminazione del campo da baseball di Ponte di Piave inaugurato il nuovo impianto

Si è svolta la cerimonia, a conclusione dei lavori, di inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione del campo da baseball presso gli impianti sportivi di Ponte di Piave. La spesa per la realizzazione dell’intervento realizzato è finanziata in parte tramite risorse proprie. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: illuminazione - campo - baseball - ponte

Impianti sportivi, manutenzione straordinaria al campo di calcio Alfredo Pitto: 200mila euro per rifare l'impianto di illuminazione - Nel piano volto alla riqualificazione e manutenzione degli impianti sportivi cittadini, la giunta comunale ha approvato con delibera dell'11 luglio scorso il progetto esecutivo per un intervento di manutenzione straordinaria al campo di calcio Alfredo Pitto di via don Aldo Mei, in Corea.

Campo di Ciccarello, servono altri lavori di completamento e arriverà anche l'illuminazione - Il taglio del nastro del campo di calcio di Ciccarello è avvenuto, con il giusto risalto dovuto a un'opera attesa da anni, all'inizio di maggio, ma alla struttura mancava ancora qualche "pezzo".

PONTE DI PIAVE: nuovo impianto di illuminazione del campo di baseball; Campo da baseball di Ponte di Piave, al via i lavori all'impianto di illuminazione; Campo da baseball, nuova illuminazione da 37mila euro.

Campo da baseball, nuova illuminazione da 37mila euro - Il Gazzettino - PONTE DI PIAVE (TREVISO) – Nuova illuminazione in arrivo per il campo da baseball. Secondo ilgazzettino.it

Impianto di illuminazione a led per il campo da baseball - Il Resto del ... - Il campo da baseball di via Arzignano, a Villachiaviche, gestito da Elephas Cesena e composto da un’area gioco, spogliatoi e da un’area esterna, nel mese di gennaio sarà interessato da un ... Come scrive ilrestodelcarlino.it