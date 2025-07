Ilaria Salis indecente | Grazie Val di Susa ora e sempre #NoTav! Sdegno sui social | Non ti vergogni?!

“Grazie Val di Susa, ora e sempre #NoTav!”. Con questo orrido inno di battaglia contro la legalitĂ e le forze dell’ordine Ilaria Salis non si smentisce mai. Il post all’indomani degli attacchi antagonisti contro l’infrastruttura e l’assalto alle gforze dell’ordine. PerchĂ© c’è una cosa forse peggiore – se è mai possibile- del silenzio della sinistra, del Pd in primis, sui fatti accaduti sabato in Piemonte. Peggiore è abbracciare anima e corpo il mondo No Tav che non da oggi mette a ferro e fuoco i cantieri. L ’eurodeputata che grazie ad Avs siede all’Europarlamento è stata ospite insieme insieme all’attivista Patrick Zaki del festival Alta felicitĂ a Venaus, in Valsusa, domenica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

