Il virus West Nile è stato identificato in 4 province della Lombardia | le zone a rischio

Milano ‚ÄstMentre in Lazio cresce la preoccupazione per la febbre West Nile, che ha gi√† causato due morti e 44 contagi accertati,¬†in Lombardia le autorit√† stanno monitorando la diffusione del virus attraverso rilevazioni su gruppi di zanzare e di animali. Nelle scorse settimane, tra il 9 e l‚Äô11 luglio, sono stati¬† quattro casi autoctoni ¬†nelle province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova. L‚Äôattenzione rispetto a questa malattia risiede nel fatto che si trasmette attraverso¬†le zanzare comuni ¬†(Culex pipiens), cio√® la specie autoctona pi√Ļ diffusa in Europa. Il contagio¬†non pu√≤ avvenire da persona a persona, bench√© siano stati documentati altri mezzi di infezione ‚Ästpiuttosto rari ‚Ästcome i trapianti di organi, le trasfusioni di sangue e la trasmissione madre-feto in gravidanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Il virus West Nile √® stato identificato in 4 province della Lombardia: le zone a rischio

De Luca sui casi di West Nile in Campania: ¬ęStiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti¬Ľ - ¬ęStiamo analizzando bene la situazione. Il problema c'√®, ma ad oggi non abbiamo motivo di allarmi particolari¬Ľ.

Cos‚Äô√® il virus West Nile che ha gi√† ucciso una donna a Roma e contagiato almeno 6 persone - Si chiamava Filomena Di Giovangiulio, aveva 82 anni e viveva a Nerola, in provincia di Roma. √ą la prima vittima del virus West Nile in Italia nel 2025.

West Nile, com‚Äô√® fatta la zanzara che porta il contagio. Pregliasco e i 5 sintomi da riconoscere: ¬ęCos√¨ il virus pu√≤ durare settimane¬Ľ - Sono cinquantuno nuovi casi¬†di¬†infezione da West Nile Virus ¬†segnalati in Italia¬†dal 12 al 18 settembre¬†2024, portando a un totale di 382 le segnalazioni notificate a partire da maggio 2024.

West Nile in Lombardia: virus autoctono identificato nelle zanzare a Pavia, Lodi, Cremona e Mantova - Il virologo Fabrizio Pregliasco: ‚ÄúUno su mille ha danni neurologici letali‚ÄĚ. ilgiorno.it scrive

West Nile Virus: resta alta la sorveglianza in Lombardia, il Ministero coinvolge anche le farmacie - Monitoraggio attivo del West Nile Virus in Lombardia: proseguono le misure di prevenzione e controllo. Come scrive legnanonews.com