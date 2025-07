Il virus del Nilo fa la seconda vittima nel Lazio | 77enne muore allo Spallanzani

Il virus West Nile fa un'altra vittima nel Lazio. Si tratta di un uomo di 77 anni morto lunedì  28 luglio all'istituto Spallanzani di Roma. L'uomo secondo quanto trapela aveva patologie croniche e aveva subito recentemente un trapianto cardiaco. Viveva in provincia di Latina, la piĂą colpita dal virus del Nilo occidentale, e aveva soggiornato nell'ultimo periodo a Baia Domizia, in provincia di Caserta.  Come detto si tratta della seconda vittima nel Lazio. La prima è stata Filomena Di Giovangiulio, 82enne residente a Nerola in provincia di Roma e deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, il 20 luglio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il virus del Nilo fa la seconda vittima nel Lazio: 77enne muore allo Spallanzani

E’ Silvana la vittima del drammatico incidente di ieri nel sud del Lazio. Aveva 65 anni. Viaggiava sulla sua auto al momento della tragedia. Abitava a Penitro di Formia - ABBONATI A DAYITALIANEWS n grave incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri a Spigno Saturnia, provocando la morte di Silvana Rocco, una donna di 65 anni, residente a Penitro di Formia.

Auto contro moto: ancora sangue sulle strade del Lazio. La vittima è un motociclista 40enne. Lo schianto lungo la via Ostiense a Roma - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un grave incidente stradale quello di oggi; un motociclista ha perso la vita a seguito di uno scontro con un’auto sulla via Ostiense, all’altezza di via Fosso di Dragoncello.

Ancora sangue sulle strade del Lazio: l’ultima vittima è il 74enne Gilberto, investito da una donna di 78 anni. Era di Arpino - ABBONATI A DAYITALIANEWS Gilberto Arbanti, un ciclista di 74 anni di Arpino, è deceduto questa mattina a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla provinciale a Castelliri.

Un’anziana di 82 anni residente a Nerola (Roma) è morta all’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi (Latina) per il virus West Nile, la cosiddetta “Febbre del Nilo”. La donna era stata ricoverata lunedì per febbre e stato confusionale. Al momento nel Lazio ci so Vai su Facebook

