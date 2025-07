Il Villarreal negozia la firma dell’argentino End Thiago Fernández

2025-07-26 14:25:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico! Villarreal è molto vicino alla firma dell’estremitĂ sinistra del VĂ©lez Sarsfield Thiago Fernández in un’operazione progettata a medio o a lungo termine, poichĂ© il giocatore lo è riprendersi da un infortunio al legamento e non deve ancora giocare.? Secondo il mercato specializzato nel mercato CĂ©sar Luis Merlo i negoziati con il giocatore sono nella sua fase finale e potrebbe firmare come giallo Gennaio 2026 data su cui termina il suo contratto con il club argentino. In questo modo, l’entitĂ CastellĂłn avrebbe raggiunto il costo zero.? Thiago Fernández stava giĂ per unirsi a Villarreal l’anno scorso, ma la sua firma è stata frustrata dopo aver ferito La gravitĂ in una partita contro Sarmiento ha giocato il 1 dicembre 2024. 🔗 Leggi su Justcalcio.com