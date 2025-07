Il video hot dei vippissimi finisce su Whatsapp e la città impazzisce | Tutti l’hanno visto

Una serata fra amici che doveva restare privata, ma che si è trasformata in un incubo per una delle partecipanti. Una cena tra professionisti a Bogliasco, in provincia di Genova, si è conclusa con un rapporto di gruppo documentato da alcune fotografie che, nei giorni successivi, hanno iniziato a circolare su diverse chat di WhatsApp. Uno scambio incontrollato che ha portato una delle donne coinvolte a rivolgersi alla Procura, denunciando l’accaduto come un caso di revenge porn. Secondo quanto emerso finora, il fascicolo è stato aperto dalla pm Daniela Pischetola, che sta coordinando le indagini con l’aliquota della polizia di Stato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

