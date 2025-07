Nel silenzio mattutino delle Alpi Marittime, quando la nebbia ancora avvolge i picchi innevati e le prime luci dell’alba dipingono d’oro i pendii rocciosi, si sente in lontananza il fischio di un treno. Non è un suono comune in questi luoghi dove la natura regna sovrana, ma è il richiamo di una delle ferrovie più spettacolari d’Europa: la Ferrovia delle Meraviglie che collega Cuneo a Ventimiglia attraversando un lembo di territorio francese. Questa linea ferroviaria internazionale rappresenta uno dei più audaci capolavori dell’ingegneria civile mai realizzati sul continente europeo. In appena 96 chilometri di estensione lineare, che diventano meno di 50 in linea d’aria, la ferrovia supera un dislivello impressionante di mille metri, attraversando paesaggi che cambiano dalla pianura piemontese alle valli alpine, fino a raggiungere la costa mediterranea. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

Il treno delle vette che sfida la montagna