Il Torino conquista Prato allo Stelvio | il ritiro è un successo dentro e fuori dal campo

Non è solo una questione di gol: il Torino ha lasciato il segno in Val Venosta, ma non solo sul campo. Dal 14 al 26 luglio, la squadra di mister Baroni ha scelto Prato allo Stelvio come base per il ritiro estivo, portando con sé non solo schemi e allenamenti, ma un’intera ondata di entusiasmo che. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: torino - prato - stelvio - ritiro

Incidente in tangenziale a Torino Villaretto: auto esce di carreggiata e si ribalta nel prato - Un incidente si è verificato nella serata di ieri, martedì 13 maggio 2025, nel tratto di tangenziale nord compreso tra gli svincoli per il raccordo Torino-Caselle e di Borgaro Torinese, sul territorio comunale di Torino.

Torino, Schuurs verso il forfait dal ritiro a Prato: le ultime sull’olandese - Il difensore del Torino Perr Schuurs verso il forfait dal ritiro estivo del club, cosa filtra sulle condizioni dell’olandese a quasi due anni dall’infortunio Per fugare ogni sorta di dubbio basterà guardare quali giocatori del Torino – questo pomeriggio poco dopo l’ora di pranzo – prenderanno posto sul pullman del club diretto a Prato allo […]

Torino, Zapata scalda i motori: la seduta a Prato e le ultime sul rientro – FOTO - Torino, Duvan Zapata scalda i motori e corre verso il rientro in campo, ecco i retroscena direttamente dal ritiro a Prato Allo Stelvio (Lorenzo Bosca – Inviato a Prato Allo Stelvio).

#Toro, ritiro tra tranquillità e silenzio: ecco rosa resta di #PratoalloStelvio ? Niente presentazione di #Baroni #ToroNews #TorinoFC #Torino Vai su X

#Torino, annunciata una doppia amichevole col #Monaco: date e dove vederla in TV Dopo il ritiro di Prato allo Stelvio, i granata giocheranno contro la formazione monegasca che milita anche in Champions League #ToroNews #TorinoFC #Toro Nei co Vai su Facebook

?? Euforia e alberghi pieni per il ritiro del Torino; Primo ritiro del Torino a Prato allo Stelvio, bilancio in positivo anche per il turismo; Torino, Cyril Ngonge ha raggiunto il ritiro di Prato allo Stelvio. Il sorriso: «Contento di essere qui».

Il Torino conquista Prato allo Stelvio: il ritiro è un successo dentro e fuori dal campo - u2028Entusiasmo sugli spalti e ritorni positivi per il territorio dopo settimane di ritiro in Val Venosta Non è solo una questione di gol: il Torino ha lasciato il segno in Val Venosta, ma non solo su ... Lo riporta trentotoday.it

Primo ritiro del Torino a Prato allo Stelvio, bilancio in positivo anche per il turismo - Due settimana in quota per i ragazzi di mister Baroni, culminati nell'amichevole con la Cremonese nel campo sportivo. Come scrive msn.com