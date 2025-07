Il temporale rovina la festa in centinaia trovano riparo in chiesa L’arcivescovo | È stata profanata la chiudiamo

Una chiesa trasformata per poche ore in rifugio dalla pioggia durante una festa di Paese. Tanto è bastato per far esplodere una polemica che ha rapidamente superato i confini di Belforte del Chienti, piccolo centro dell’entroterra maceratese. Tutto è cominciato sabato sera, quando in piazza Umberto I era in corso la manifestazione “Mexico & Nuvole” dedicata a musica, cibo e tradizioni. Poi, improvvisamente, le nuvole sono diventate protagoniste della serata, riporta il Corriere Adriatico, scatenando un violento acquazzone. Nel caos, un cittadino in possesso delle chiavi ha aperto la chiesa di Sant’Eustachio per offrire riparo alle persone presenti. 🔗 Leggi su Open.online

