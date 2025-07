Il tempo non aspetta esce lo spin-off di Bassifondi

Roma, 28 lug. (askanews) - "Il tempo non aspetta" di Danno e The Rebel è il titolo del nuovo videoclip firmato Trash Secco, dal 22 luglio su YouTube. Il pezzo estratto dall'ultimo album di The Rebel "Word of no nation" pubblicato lo scorso giugno, vuole consacrare la collaborazione tra i due musicisti con un ispirato accompagnamento visuale che ha tutto il sapore di un film. Se l'atmosfera sonora del brano richiama - tra jazz, cumbia e tango - l'immaginario musicale di Tom Waits, il videoclip cristallizza definitivamente questo piccolo grande omaggio al cantautore statunitense e alle sue rappresentazioni simboliche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Il tempo non aspetta", esce lo spin-off di "Bassifondi"

In questa notizia si parla di: tempo - aspetta - esce - spin

Sottocorona avvisa: "Il peggioramento c'è". Che tempo ci aspetta - Gli effetti dell'instabilità saranno più evidenti al Sud e in buona parte del Centro. Le nuvole non mancheranno neanche al Nord, ma non saranno intense.

Luis Enrique: “Inter abituata a giocare finali, ma noi meritiamo di vincere: il club aspetta da tanto tempo” - Il sogno Triplete, per qualcuno, è ancora vivo. La Ligue 1 per il Paris Saint Germain è in cassaforte ormai da tempo, con il club francese guidato da Luis Enrique che per coronare la stagione perfetta dovrà imporre serate dolorose a Reims e Inter per la conquista rispettivamente della Coppa di Francia e della Champions League, la cui finale di quest’ultima è prevista il 31 Maggio a Monaco di Baviera.

“Il tempo non aspetta”, Danno e The Rebel nel nuovo videoclip diretto da Trash Secco - Il brano “Il tempo non aspetta” di Danno e The Rebel è il titolo del nuovo videoclip firmato… L'articolo “Il tempo non aspetta”, Danno e The Rebel nel nuovo videoclip diretto da Trash Secco proviene da MultiSapere.

Segui le tracce Ecco tutte le date di uscita degli episodi di #DexterResurrection in contemporanea con gli Stati Uniti #Dexter I primi 3 episodi di Dexter: Resurrection sono disponibili su Paramount+. Vai su Facebook

Il tempo non aspetta, esce lo spin-off di Bassifondi; Quando esce Inside Out 2 su Disney+? Cosa ha deciso la Pixar.