Il tango e il tackle | il secolo di Juan Alberto Schiaffino

" L’uomo che è venuto da lontano ha la genialitĂ di uno Schiaffino ". Quando Paolo Conte incide Sudamerica, terza traccia – dopo Blue tangos e prima di Uomo camion – del lato B dell’album. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il tango e il tackle: il secolo di Juan Alberto Schiaffino

In questa notizia si parla di: schiaffino - tango - tackle - secolo

Il tango e il tackle: il secolo di Juan Alberto Schiaffino.

Silvia Schiaffino, da Luceto a New York - Il Secolo XIX - La ragazza, nella vita farmacista, è stata selezionata come flautista per esibirsi domenica nella Grande Mela. Da ilsecoloxix.it