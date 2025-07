Il sindaco Bitetti si è dimesso

Tarantini Time Quotidiano . Ha del clamoroso quello che sta accadendo in questi minuti al Comune di Taranto Piero Bitetti ha protocollato le dimissioni perché – da quanto raccolto da TarantoToday-dopo diverse ore di incontro con le associazioni ambientaliste per motivi personali ha dovuto lasciare la riunione per tornare a casa, a causa di una emergenza familiare. Il sindaco, però, sarebbe stato bloccato all’uscita di Palazzo di città da un gruppo di persone che nel frattempo si erano radunate per protestare – sembrerebbe – anche contro l’impianto di rifiuti inerti che si dovrebbe realizzare a Paolo VI. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

