Il presidente dello Spezia Charlie Stillitano, nell’elogiare pubblicamente l’ottimo lavoro svolto nel settore giovanile aquilotto da tecnici e dirigenti, ha ribadito l’importanza della cantera bianca per dare un futuro ambizioso e sostenibile al club: "Stiamo lavorando tanto con i giovani - ha precisato -, negli ultimi tempi abbiamo contrattualizzato molti ragazzi in linea con la nostra visione rivolta non solo al presente ma anche al futuro. Sono rimasto colpito dal lavoro che viene svolto nel nostro settore, i giovani rappresentano il nostro futuro". Non è un caso che siano arrivati atleti importanti e di prospettiva, alcuni dei quali (i talenti Matteo Lontani e Gioele Conte) faranno la spola tra la prima squadra e la Primavera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il settore giovanile aquilotto. Stillitano: "Bene lavorare sulle nuove leve»

Sir Susa Vim Perugia, weekend di successi per il settore giovanile - Un weekend ricco di soddisfazioni e ottimi spunti per il futuro per il settore giovanile della Sir Susa Vim Perugia! E’ stata una domenica intensa: oltre alle due squadre under 13 e under 17 maschili, che sono state impegnate nelle rispettive finali regionali, si è disputata anche una finale.

Cesena brilla al Gran Galà del Calcio 2025: Roberto Colacone premiato per il settore giovanile - Cesena protagonista del Gran Galà del Calcio 2025, tenutosi nella serata di lunedì 5 maggio allo Sheraton Parco de’ Medici di Roma ed organizzato dall’Adicosp (Associazione italiana direttori e collaboratori sportivi), associazione che si propone di tutelare e valorizzare il ruolo dei direttori sportivi e collaboratori del mondo del calcio, promuovendone lo sviluppo tecnico e culturale.

Stillitano "Siamo i custodi dello Spezia. Crescere mantenendo i piedi per terra" - Il presidente: "Per noi fondamentali le strutture Picco, Ferdeghini e Follo. Da lanazione.it