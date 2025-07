In Serie D il Seravezza (che domenica prossima, il 3 di agosto, ospiterĂ in amichevole alle 21 al “Buon Riposo“ il Camaiore) ha perfezionato altri due acquisti classe 2006: quello dell’esterno destro Leonardo Mattioli, che arriva in prestito a titolo temporaneo dalla Virtus Entella con la cui Primavera vanta oltre 40 presenze raggiungendo nella scorsa stagione la finale playoff), e quello del portiere di oltre 1 metro e 90 di grande qualitĂ e prospettiva Nicola Mosti, che ha sottoscritto un contratto biennale (cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, nell’annata passata è stato ceduto a gennaio in prestito alla Pistoiese) e che arriva per fare il vice a Lagomarsini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Seravezza ufficializza due 2006. Il 3 agosto il test con il Camaiore