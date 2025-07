Il ’Santa Fina’ cambia volto Nasce il nuovo presidio sanitario corsa contro il tempo per il 2026

Lavori del nuovo e atteso complesso sociosanitario del Santa Fina, con il cantiere aperto il primo gennaio 2024: dopo la veloce demolizione della vecchia Rsa (ex sanatorio) su via delle Romite il cantiere continua (quasi) spedito il suo cammino a piccoli passi. Circolano voci piuttosto preoccupate della comunitĂ delle torri sull’attesa riqualificazione funzionale del nuovo presidio socio sanitario del Santa Fina che, secondo il crono-programma della prima fase, dovrebbe essere consegnato il primo luglio 2026. Per un importo base di 5,7 milioni di euro, finanziato dalla Asl Toscana sud est, dal Comune di San Gimignano che rappresenta poco piĂą del dieci cento di proprietĂ del centenario ospedale e dal contributo della Fondazione Mps. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ’Santa Fina’ cambia volto. Nasce il nuovo presidio sanitario, corsa contro il tempo per il 2026

