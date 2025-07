Il San Donato su Montiel L’Affrico prende Barbieri

Il calciomercato continua a muoversi. SERIE D. Dopo la firma del difensore Cesare Bianchini (’07), nel San Donato Tavarnelle che da ieri ha iniziato la preparazione al campionato, si potrebbero aprire le porte anche al talentuoso giocatore spagnolo Cristòbal Montiel Rodriguez, meglio noto come Tòfol Montiel (2000), centrocampista. Dopo l’esperienza con il Siena sotto la guida di Alberto Gilardino (anno 2021, proveniva dalla Fiorentina), il giocatore spagnolo si era poi trasferito all’Atletico Baleares. Tornato in Italia ora il centrocampista si sta allenando con i gialloblĂą di Vitaliano Bonuccelli che dovranno decidere se inserirlo nella rosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il San Donato su Montiel. L’Affrico prende Barbieri

In questa notizia si parla di: montiel - donato - affrico - prende

Ex in difficoltĂ . Montiel si allena con il San Donato. Varela in Serie D - Era arrivato a Siena dalla Fiorentina, con Alberto Gilardino in panchina, in Serie C, suscitando grandi aspettative.

Il San Donato su Montiel. L’Affrico prende Barbieri.

Il San Donato su Montiel. L’Affrico prende Barbieri - Dopo la firma del difensore Cesare Bianchini (’07), nel San Donato Tavarnelle che da ieri ha iniziato la preparazione al campionato, si potrebbero aprire le porte anche al talentuoso giocatore spagnol ... Scrive sport.quotidiano.net