Il ritorno di king of the hill dopo 15 anni | rivelazioni della stagione 14 da cast e produttori

il ritorno di king of the hill: stagione 14 in streaming su hulu. Il celebre cartone animato King of the Hill, creato da Greg Daniels e Mike Judge, si prepara a fare il suo ritorno dopo quindici anni di assenza. La nuova stagione, la numero 14, sarà disponibile su Hulu, con una stagione 15 già confermata. Questa ripresa rappresenta un evento importante per i fan della serie, che potranno rivivere le avventure della famiglia Hill e dei loro amici in un contesto aggiornato ai tempi attuali. la trama e le novità della stagione 14. La narrazione si svolge nel presente, con Peggy e Hank che ritornano ad Arlen dopo aver trascorso diversi anni in Arabia Saudita per motivi lavorativi e pensionistici. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Il ritorno di king of the hill dopo 15 anni: rivelazioni della stagione 14 da cast e produttori

