Il ritorno delle cat-eye nails | il trend anni 2010 è rinato in versione pastello grazie a Lindsay Lohan

Lindsay Lohan è tornata sul red carpet come solo lei sa fare, e lo ha fatto nel modo più scintillante possibile. In occasione della première di Freakier Friday a Los Angeles, sequel del cult del 2003, ha sfoggiato un look total pink da moderna principessa, curato fino all’ultimo dettaglio — unghie comprese. Lindsay Lohan fa tornare in trend le cat-eye nails. A fare la differenza è stata proprio la manicure: un set di cat-eye nails rosa ghiaccio, con riflessi cangianti che cambiavano sotto la luce, creando un effetto tridimensionale delicato ma ipnotico. In perfetto match con il make-up rosato e i capelli ondulati color miele, il risultato è stato un gioco di armonie in perfetto stile red carpet. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il ritorno delle cat-eye nails: il trend anni 2010 è rinato in versione pastello (grazie a Lindsay Lohan)

In questa notizia si parla di: lindsay - lohan - nails - trend

Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis irresistibili in Quel pazzo venerdì 2: “Più divertente dell’originale” - Online le prime recensioni sull'atteso sequel della commedia dei primi anni 2000, in cui le due star interpretano madre e figlia che si scambiano improvvisamente i corpi.

Lindsay lohan contro rockstar games: il processo che ha segnato la cultura di gta 5 - anticipazioni e stato di sviluppo di grand theft auto 6. Grand Theft Auto 6 si conferma come uno dei titoli più attesi nel panorama videoludico, attirando un enorme interesse grazie a numerosi elementi di discussione e anticipazioni.

Lindsay Lohan: Dal Ritorno Netflix al Thriller TV su Hulu, la Carriera Svolta! - Dopo il successo delle rom-com su Netflix, Lindsay Lohan è pronta a esplorare nuovi generi con il sequel di Freaky Friday e una serie TV thriller su Hulu.

Glow up è la parola beauty di fine 2024, vi diciamo che cosa significa; La sobrietà dei filler: si diffonde un trend di (vera) bellezza tra le celeb; Tendenze unghie: la nail art ispirata a Game of Thrones.

Lindsay Lohan's Pastel Cat-Eye Nails are Fit for a Disney Princess - Lindsay Lohan looked so pretty in pink at the Los Angeles premiere of her new movie, Freakier Friday, wearing the pastel shade from head to toe—including on her nails, with a very trendy but soft and ... Lo riporta msn.com

Lindsay Lohan's Pink Cat-Eye Nails Shone at the "Freakier Friday" Premiere - eye nails lately, so we wanted to match the sparkly vibe of her pink crystal dress while keeping the look subtle and classic. Scrive popsugar.com