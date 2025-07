Tra i vicoli e le colline della Campania, un’antica tradizione continua a vivere con passione e dedizione: la vendemmia. Sebbene Napoli sia conosciuta per il suo mare, la sua storia e la sua cultura gastronomica, pochi sanno che in alcune famiglie della cittĂ e dei dintorni il rito della vendemmia è ancora un appuntamento irrinunciabile, custodito gelosamente di generazione in generazione. Un Legame con la Terra che Resiste alla ModernitĂ . La vendemmia a Napoli e nelle sue zone limitrofe non è solo un’attivitĂ agricola, ma un vero e proprio rito collettivo che coinvolge intere famiglie. Le colline dei Campi Flegrei, del Vesuvio e della zona dei Monti Lattari sono ancora oggi punteggiate da piccoli vigneti, spesso di proprietĂ familiare, che rappresentano un pezzo di storia della viticoltura locale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Il rito della vendemmia a Napoli: un’antica tradizione che resiste nel tempo