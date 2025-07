Il risiko delle Regionali Schlein vede passi avanti Diktat di Salvini a Zaia

Due grane a una per il centrosinistra in vista delle regionali. E tutte, puntualmente legate all’insofferenza dei potenti governatori in scadenza. Se per la maggioranza di governo il caso della successione a Luca Zaia in Veneto è diventato un vero rompicapo che investe anche i rapporti tesi interni alla Lega, nel campo largo la sostituzione dei due feudatari politici Vincenzo De Luca in Campania e Michele Emiliano in Puglia sta facendo vedere i sorci verdi alla coalizione e al Pd in primo luogo. A dimostrazione, forse, che non è del tutto infondato porre un limite di tempo al consolidamento di potentati feudali regionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il risiko delle Regionali. Schlein vede "passi avanti". Diktat di Salvini a Zaia

