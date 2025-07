Il riconoscimento facciale 3D integrato nel display di Huawei in arrivo nel 2026

Huawei potrebbe riuscire a battere Apple nella corsa all'introduzione di un sistema di riconoscimento facciale 3D integrato nel display

L'AI che aiuta la polizia a eludere i divieti del riconoscimento facciale - AGI - Alcune agenzie federali statunitensi, tra cui il Dipartimento di Giustizia, hanno iniziato a utilizzare un nuovo strumento basato sull'intelligenza artificiale che consente di tracciare le persone anche in assenza del riconoscimento facciale.

Meta vuole integrare il riconoscimento facciale nei suoi occhiali smart Ray-Ban - Secondo fonti riportate dal sito The Information, l'azienda starebbe valutando l’integrazione di un software capace di scannerizzare i volti delle persone nelle vicinanze

Gaza: pochi hub al Sud, riconoscimento facciale, pacchi gestiti da milizie private. Così Israele controllerà gli aiuti umanitari - Non entra più un container dal 2 marzo. Mancano farina e gas, quindi anche cucinare il pane è diventato quasi impossibile.

Selfie sotto schermo e riconoscimento facciale 3D: La rivoluzione invisibile di Android è dietro l'angolo? - cam invisibile e autentico Face ID 3D: ecco perché potrebbe cambiare tutto per design e sicurezza. Secondo hwupgrade.it

iPhone 17 potrebbe avere il sensore Face ID integrato nel display - L'idea del sensore Face ID integrato all'interno del display risale già ad alcuni brevetti registrati da Apple nell'ormai lontano 2021 ... Segnala multiplayer.it