Il valore del PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) registrato oggi, 28 Luglio 2025, è pari a 101,71 €MWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente, 27 Luglio 2025, si osserva un prezzo minimo di 75,69 €MWh e un massimo di 105,30 €MWh. Le ore piĂą economiche sono state quelle notturne e mattutine, in particolare tra le 2:00 e le 5:00, mentre il picco di prezzo si è registrato nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 16:00. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€MWh) Variazione rispetto al giorno precedente (€MWh) 28072025 101,71 +26,02 27072025 75,69 -29,61 26072025 105,30 -13,12 25072025 118,42 +5,95 24072025 116,47 +2,05 23072025 118,58 +5,16 22072025 113,42 -7,38 21072025 120,80 +8,03 20072025 112,77 -4,72 19072025 117,49 -2,01 18072025 119,50 +3,59 17072025 115,92 -1,24 16072025 117,16 -5,36 15072025 122,52 +2,75 14072025 119,76 +13,94 13072025 105,83 +4,19 12072025 101,64 -14,44 11072025 116,07 -0,55 10072025 106,62 +5,80 09072025 100,83 -8,56 08072025 109,39 +10,13 07072025 118,27 +10,54 06072025 107,73 -14,66 05072025 122,39 -4,07 04072025 126,47 +4,88 03072025 121,59 -4,06 02072025 125,64 -8,04 01072025 133,69 +11,49 30062025 122,20 +42,51 29062025 79,69 -17,08 28062025 96,76 -21,65 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€MWh) Luglio 2025 113,99 Giugno 2025 111,78 Maggio 2025 93,58 Aprile 2025 99,85 Marzo 2025 120,55 Febbraio 2025 150,36 Gennaio 2025 143,03 Dicembre 2024 135,06 Novembre 2024 130,89 Ottobre 2024 116,69 Settembre 2024 117,13 Agosto 2024 128,44 Luglio 2024 116,26 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi 28 Luglio 2025: andamento e variazioni orarie

