“ Bisogna essere un po’ sinistroidi, con le boiserie anche nel cu**o per essere riconosciuti come attori in Italia. Io non sono quello e non faccio parte di quello”, aveva detto Michele Morrone in un’intervista a “ Belve ” mettendo nel mirino il “circoletto di sinistra” del cinema italiano. Un pensiero che aveva ribadito con un post social dopo la puntata: “Non mi sento parte di un cinema, quello italiano che se la canta e se la suona da solo, pieno zeppo di pregiudizi nei confronti dei “diversi” che se non hai studiato alla Silvio D’Amico o al centro sperimentale non sei nessuno, se non la pensi con il cuore a sinistra sei solo un fascista, se non usi scarpe Clark e non dai l’idea di essere trasandato, non sei un vero attore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il premier Giorgia Meloni ama il suo paese… Oggi la sinistra è fatta solo di radical chic che non sanno niente del comunismo vero”: Michele Morrone torna a parlare