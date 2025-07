Nel primo semestre del 2025 sono stati rilasciati 186 visti in frontiera (transito e cure mediche) e oltre 53mila shore pass (per visitare la città ) per marittimi sbarcati al porto di Ravenna. I numeri sono in aumento rispetto al 2024, quando in tutto l’anno erano stati rilasciati 358 visti (160 in sei mesi) e più di 85mila shore pass. Nel 2024 sono stati registrati anche 4 respingimenti e 3 denunce all’autorità giudiziaria. La polizia di frontiera marittima, che fa parte dell’ufficio immigrazione della Questura, è il presidio di sicurezza lungo questo importante confine marittimo, guidato dall’ispettore Gianluca Pipitone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Porto sempre più centrale. Aumentati i visti per i marittimi. Tanti controlli sui crocieristi