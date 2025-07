Il portavoce di Phil Collins mette a tacere i rumours sulla salute dell’artista

Phil Collins nell’ultima settimana è diventato protagonista di un tam tam, che vedeva voci sull’artista secondo le quali sarebbe stato ricoverato in un hospice per malati terminali. I problemi di salute per l’ex Genesis sono iniziati nel 2007, a causa di una lesione spinale, che ha danneggiato le vertebre della parte superiore del collo ed i nervi. Quanto riportato dal musicista ha influito sulla sua capacità di esibirsi, portando Collins ad esibirsi da seduto nel marzo del 2022, quando l ‘artista è apparso per l’ultima volta sul palco. La scorsa settimana, sui social media sono diventate virali diverse voci infondate secondo cui il cantautore sarebbe stato ricoverato in un hospice Non è chiaro da dove abbiano avuto origine le voci e non è stata condivisa alcuna prova a sostegno di tali affermazioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il portavoce di Phil Collins mette a tacere i rumours sulla salute dell’artista

In questa notizia si parla di: collins - phil - salute - artista

Tarzan: Phil Collins dovette imparare altre lingue per cantare la colonna sonora del film animato - Il cantante ha svelato il momento in cui ha capito che avrebbe dovuto cantare l'iconica soudtrack del lungometraggio Disney non solo in inglese.

Phil Collins, il portavoce mette a tacere i rumours sulla salute dell’artista - Phil Collins nell’ultima settimana è diventato protagonista di un tam tam, che vedeva voci sull’artista secondo le quali sarebbe stato ricoverato in un hospice per malati terminali.

Phil Collins e la salute a pezzi: Viti nella schiena, non sento il piede, non posso fare musica; Phil Collins rivela: per ora non ho più voglia di fare musica; Phil Collins sta lavorando al suo ritorno.

Phil Collins malato, si aggravano le condizioni. Il fondatore dei ... - L'ex membro dei Genesis, che a marzo di un anno fa, si era esibito a Londra, annunciando che quello sarebbe stato il suo ultimo show, secondo ... Lo riporta leggo.it

Peggiorano le condizioni di salute di Phil Collins: «Ormai è immobile» - Lo ha rivelato in una intervista rilasciata alla Bbc Mike Rutherford, amico dell’artista britannico e membro dei Genesis: «Ha lavorato ... Riporta unionesarda.it