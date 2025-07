Il Pd sul mancato dragaggio e la protesta della marineria | Un mare di ritardi per colpa del centrodestra

Una festa di Sant’Andrea all’insegna della protesta e cioè quella degli armatori ormai “insabbiati” nel porto canale e così il tema dragaggio torna nel dibattito politico e le critiche, anche stavolta, non mancano. Se la situazione fino ad oggi non è stata rivolta e se settembre, data che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Processione ridotta per la festa di Sant'Andrea: la marineria continua la protesta, per via del "Mancato dragaggio" - Saranno poco meno di 10 le imbarcazioni che aderiranno alla tradizionale processione di Sant’Andrea, in programma domenica 27 luglio, perché gli armatori appartenenti all’associazione Pesca professionale Mimmo Grosso, seppur con “grande rammarico”, hanno deciso di non partecipare, dando dunque.

