Il Pd e l' arte di mettere a proprio agio il M5S

Firenze, 28 luglio 2025 – La segretaria del Pd invoca linee testardamente unitarie pur di fare contento Beppe Conte, animatore del comitato etico del Campo Largo. Nessuno osa dirgli niente, perchĂ© l’obiettivo principale del Pd è mettere a proprio agio il M5S, un po’ dappertutto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Pd e l'arte di mettere a proprio agio il M5S

In questa notizia si parla di: proprio - mettere - agio - arte

Adeguamento GDPR: perché oggi è fondamentale mettere in regola il proprio sito web (senza complicarsi la vita) - di Lucia Isone – Partner Bronze Certificata iubenda Nel dinamico mondo digitale attuale, possedere un sito web o un’app significa anche assumersi responsabilità legali  nei confronti degli utenti, in particolare in merito alla gestione dei dati personali.

#GusVanSant, un autore in grado, come pochi altri, di trovarsi a proprio agio sia nel cinema indipendente, sia nelle produzioni hollywoodiane ? In entrambi i contesti, il regista ha spesso voluto raccontare storie di outsider, di emarginati, di persone che vivon Vai su X

? Ieri sera sono stato a trovare Antonio e Giampiero, due ragazzi di Pimonte che stanno avendo tanta fortuna proprio a Sorrento. Lo stanno facendo grazie alla filosofia particolarissima che c’è alla base del loro progetto.e che traspare già da Vai su Facebook

Il Pd e l'arte di mettere a proprio agio il M5S; Gli sforzi inutili (con cui la vita cerca di imitare l’arte); La Cucina come Arte: La notte di San Paolo. The Dinner.