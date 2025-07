Il Patto di Turnberry | cosa si sono detti sui dazi Donald Trump e Ursula Von del Leyen pericolo scampato?

L’Unione Europea e gli Stati Uniti hanno finalmente raggiunto un’intesa commerciale decisiva. Trump e Von der Leyen hanno confermato un accordo con dazi al 15%, evitando la minaccia di tariffe al 30% che incombeva dal primo agosto 2025. Il “Patto di Turnberry”, siglato durante l’incontro in Scozia tra il presidente americano Donald Trump e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, stabilisce una tariffa base del 15% per la maggior parte delle merci europee dirette negli Stati Uniti. Questa percentuale rappresenta un compromesso significativo rispetto alle minacce iniziali di Washington. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Il Patto di Turnberry: cosa si sono detti sui dazi Donald Trump e Ursula Von del Leyen (pericolo scampato?)

In questa notizia si parla di: trump - leyen - patto - turnberry

Dazi, Casa Bianca: "Il 10% rimane per tutti i Paesi" | Von der Leyen: "Andrò da Trump solo per giungere a un accordo" - Il presidente americano ha aperto alla possibilità di aumentare le tasse per gli americani più ricchi

Macron e von der Leyen sfidano Trump sulla ricerca. Il summit a Parigi - Parigi. Gli applausi più convinti delle circa ottocento persone presenti oggi al Grande anfiteatro della Sorbona nel quadro di “Choose Europe for Science”, il summit.

Trump: 'Von der Leyen è fantastica, la vedrò sicuramente' - "Ursula von der Leyen è fantastica, la vedrò sicuramente". Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale senza precisare dove e quando.

RAGGIUNTO L'ACCORDO TRA USA ED UNIONE EUROPEA SUI DAZI di Pietro Spirito Donald Trump e Ursula von der Leyen hanno raggiunto un accordo sui dazi tra Stati Uniti e Unione europea. Verranno applicate tariffe al 15% sulle merci europee esporta Vai su Facebook

Dazi Usa, Trump vede von der Leyen: accordo raggiunto con Ue per tariffa al 15%; Trump e von der Leyen siglano un'intesa «imponente». Ecco i dettagli del patto USA-UE; Dazi, Trump e von der Leyen trovano l'accordo sul 15% | Meloni-Salvini-Tajani: È sostenibile, pronti ad aiutare i settori più colpiti.

Dazi, intesa Trump-von der Leyen su tariffe al 15%: “Accordo più grande di tutti” - Così è stata salutata l'intesa sui dazi al 15% raggiunta da Usa e Ue nella serata di domenica. Lo riporta msn.com

Dazi Usa, Trump vede von der Leyen: accordo raggiunto con Ue per tariffa al 15%. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dazi Usa, Trump vede von der Leyen: accordo raggiunto con Ue per tariffa al 15%. tg24.sky.it scrive