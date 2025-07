il partito democratico di sansepolcro a sostegno della mozione per gaza

Arezzo, 28 luglio 2025 – I l Partito Democratico di Sansepolcro a sostegno della mozione per Gaza Il Partito Democratico di Sansepolcro esprime pieno e convinto sostegno alla mozione presentata dal gruppo consiliare Adesso, che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale. Le parole contenute nella mozione sono forti, dolorose, ma necessarie. A Gaza si continua a morire sotto le bombe, per la fame, per la mancanza di cure. I viveri non arrivano, i farmaci mancano. È una catastrofe umanitaria sotto gli occhi del mondo intero, un dramma che pensavamo appartenere a pagine oscure della nostra storia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

