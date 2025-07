Il parco brianzolo trasformato in discoteca e l' indomani immondizia ovunque

Il problema ormai si trascina da anni. Il parco della Boscherona nel fine settimana si trasforma in discoteca a cielo aperto con musica a tutto volume fino a tarda sera, e l’indomani lo spazio verde è un accumulo di rifiuti.La denuncia arriva, per l’ennesima volta, da Roberto Civati cittadino. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

