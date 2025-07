Le riprese della nuova stagione Il Paradiso delle Signore continuano, e le news che arrivano dal set promettono appuntamenti ricchi di colpi di scena. Cosa accadrà nei nuovi episodi IPDS in onda da settembre su Rai 1? Una delle notizie più sensazionali riguarderà Ciro Puglisi, che nella nuova stagione prenderà una decisione clamorosa che lo porterà a dare una svolta importante alla sua vita. Il Paradiso delle signore 10 trame: Ciro e Concetta si lasciano?. Si respirerà aria di crisi in casa Puglisi. Ciro – arrivato a Milano dalla Sicilia solo nell’ottava stagione per ricongiungersi con la figlia Maria – potrebbe lasciare il capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni: incredibile svolta per Ciro Puglisi