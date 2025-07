Il Museo della città e del territorio di Vetralla ospita la mostra fotografica di Andrew Green

Dal 31 luglio fino al 17 agosto il Museo della città e del territorio di Vetralla ospita la mostra di Andrew Green dal titolo “Guardando la Tuscia. L'eroico nel quotidiano”, realizzata con il patrocinio dell'Università della Tuscia - Sistema museale di ateneo.L'inaugurazione dell'esposizione è. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Padova in technicolor: 33 nuovi murales trasformano la città in un museo a cielo aperto - Quando l’arte abbandona le pareti dei musei e invade gli spazi urbani, la città si trasforma in un museo diffuso, accessibile a tutti.

Il museo parla con la città.2 - Incontri con l'autore (esperienze fotografiche) edizione 2025 - L’Associazione Fotografica “Tempo di Scatto” anche quest’anno è lieta di annunciare l'apertura della rassegna annuale "Incontri con l'Autore", che avrà luogo dall'8 maggio al 5 giugno 2025 a San Cesario di Lecce presso la suggestiva sala del Museo Civico di Palazzo Marulli.

“Roma città del Fuoco”: apertura straordinaria del Museo Storico - Roma, 19 maggio 2025 – Il 17 maggio è tornato l’appuntamento con la Notte dei Musei. Un grande successo ha avuto l’apertura straordinaria del Museo Storico “Roma città del Fuoco” collocato nell’antica e prestigiosa Sede di Ostiense.

Anche quest'anno, assieme a tante qualificate istituzioni e università, l'Associazione Storia della Città garantisce la propria convenzione scientifica alla "Scuola di Paesaggio Emilio Sereni" Giunta alla XVII edizione, la Scuola si svolgerà dal 26-30 agosto 20 Vai su Facebook

