Il mondo della musica piange Celso Valli | chi era e che malattia aveva?

Una perdita dolorosa scuote il panorama musicale italiano: si è spento all’età di 75 anni Celso Valli, mente brillante e cuore pulsante dietro alcune delle più indimenticabili melodie della musica leggera. Il suo talento ha accompagnato e arricchito le carriere di icone come Laura Pausini, Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Gianni Morandi e molti altri. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa proprio da Ramazzotti, che sui social ha condiviso un messaggio pieno di affetto: « Celso, mi mancherai maestro ». Le sue note e i suoi arrangiamenti resteranno per sempre un tassello fondamentale nella storia della musica italiana. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Il mondo della musica piange Celso Valli: chi era e che malattia aveva?

In questa notizia si parla di: mondo - musica - piange - celso

Musica, cibo dal mondo e divertimento a Finale con il Food Truck Festival - Appuntamento dal 16 al 18 maggio ai giardini De Gasperi di Finale Emilia con il Food Truck Festival, a ingresso gratuito.

Rockin’ 1000: da Cesena al mondo in 10 anni di musica - “Che bellissimo, grazie mile”. Dieci anni dopo, il video postato sui social da un Dave Grohl entusiasta della “Learn to fly” suonata all’Ippodromo di Cesena dai protagonisti della prima edizione di Rockin’ 1000 per convincere i Foo Fighters ad esibirsi in città, rimane ancora oggi (col suo senso d’ammirazione e le sue sgrammaticature cariche d’affetto) il riferimento obbligato di una storia iniziata nel 2015 e cresciuta sulla voglia di stare dalla parte del rock.

Mondo della musica in lutto: è morto Fulvio Monieri - È il 1999. Da appassionato di progressive rock, passo al setaccio ogni negozio alla ricerca di chicche introvabili.

Celso Valli, uno dei più grandi arrangiatori, produttori e compositori italiani, si è spento oggi. Il mondo della musica italiana piange la sua scomparsa: molti i ricordi da parte degli artisti. Leggi l'articolo completo su http://allmusicitalia.it Vai su X

Valli ha firmato in oltre cinquant’anni di carriera alcuni tra i più grandi successi della musica italiana, diventando una figura chiave nel dietro le quinte dell’industria discografica Vai su Facebook

Addio a Celso Valli, l’architetto del pop italiano; Morto Celso Valli, storico produttore di Vasco, Ramazzotti e Baglioni; È morto Celso Valli, lutto nel mondo della musica e della discografia italiana.

Il mondo della musica piange Celso Valli: chi era e che malattia aveva? - Celso Valli non c'è più: il volto più amato e stimato della musica italiana è venuto a mancare, lasciando un vuoto incolmabile. Secondo donnapop.it

Il mondo della musica italiana piange il maestro Celso Valli - Celso Valli, uno dei più grandi arrangiatori, produttori e compositori della musica italiana, si è spento oggi a Bologna all’età di 75 anni. Da informazione.it