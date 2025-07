Il modello di business del calcio italiano è indietro di vent’anni | sotto i diritti tv niente E i fatturati ristagnano

Mercoledì 28 maggio 2003, allo stadio Old Trafford di Manchester, si celebra il trionfo del calcio italiano: Juventus e Milan si sfidano nella finale di Champions, dove i rossoneri sono giunti avendo eliminato l’Inter: tre italiane nelle prime quattro sono la prova del dominio. Com’è stato possibile? Lo vedremo tra poco, non prima di aver sottolineato che proprio quella sera rappresenta anche l’inizio del declino: da allora le squadre italiane stanno perdendo terreno sulle rivali europee sia sotto il profilo economico che sotto quello sportivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il modello di business del calcio italiano è indietro di vent’anni: sotto i diritti tv, niente. E i fatturati ristagnano

Simonelli: “”Il Decreto Crescita ha aiutato molto il calcio italiano” - Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha affrontato il tema caldo della possibile reintroduzione del Decreto Crescita

Il calcio italiano saluta Guagni: quasi 3 stagioni al Milan, gli scarpini al chiodo - Dopo la commozione per l'addio di Sara Gama, un altro pilastro della Nazionale italiana saluta: Alia Guagni, ex Milan

Tocca all'italiano Carlo Ancelotti ridare gioia al Brasile del calcio - Cosa significa allenare il Brasile? PiĂą di 200 milioni di persone si aspettano la vittoria della sesta coppa del mondo.

Così crescono le piccole squadre di Serie A; Inter vs Napoli: per lo scudetto confronto tra due modelli di business nel calcio; Agnelli spiega il modello business della Juve al Financial Times: Diventeremo i numeri uno.

Suwarso (Pres. Como): «Bisogna seguire i modelli di business di Napoli, Atalanta e Bologna. Il Cagliari sta iniziando a farlo» - Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha parlato del calcio italiano facendo l’esempio di società come il Cagliari di Tommaso Giulini: le sue parole Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha rilasciato u ... Scrive cagliarinews24.com