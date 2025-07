Il Milan lo pagò 40 milioni ora l’ex baby prodigio riparte dalla Serie C

Ha dell’incredibile la caduta libera del calciatore che tanto aveva stregato la dirigenza rossonera: firmerà per un club di Serie C Estate 2018, il Milan è attivissimo sul mercato grazie al ritorno di Leonardo nelle vesti di direttore generale. L’avventura del brasiliano, però, non durerà molto: appena un anno dopo lascerà i rossoneri, in disaccordo con i piani di Elliott. In quell’anno, Leonardo proverà a migliorare la rosa del Milan di Gattuso con colpi d’esperienza e giovani di prospettiva. Nascerà un asse tra Milan e Juventus, proprio dopo il ritorno di Bonucci a Torino, dopo l’esperienza fallimentare da capitano rossonero. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Il Milan lo pagò 40 milioni, ora l’ex baby prodigio riparte dalla Serie C

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Serie A, Milan-Bologna: formazioni e dove vederla | LIVE NEWS - Alle ore 20:45 al 'Meazza' c'è Milan-Bologna, 36^ giornata della Serie A 2024-2025: ecco il LIVE testuale della partita dei rossoneri

Serie A, Milan-Bologna: match tranquillo finora | LIVE News - La moviola LIVE di Milan-Bologna, partita della 36^ giornata della Serie A 2024-2025: analizziamo l'operato dell'arbitro e del V.

Milan, il caso Bennacer: costa 7 milioni l'anno e non è nemmeno in tournée Ismaël Bennacer nella cronaca milanista è il simbolo di un tempo che non c'è più. Isma a febbraio è stato mandato in prestito al Marsiglia, che non lo ha riscattato. Allegri non lo

DA DIAVOLO A PIDOCCHIO. Lunedì il Milan si raduna: coi soldi di Reijnders, Theo e Kalulu poteva già dare ad Allegri i nuovi rinforzi ma la tirchieria di Furlani & C. ha avuto ancora il sopravvento Con Inter e Juventus che si ritroveranno solo a fine mese c'era l