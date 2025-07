Il mercato contadino raddoppia Bancarelle sabato E anche martedì

A 20 anni dall'arrivo delle prime bancarelle a chilometro zero, il mercato contadino di Trezzo si rinnova e si amplia. Allo scoccare del millennio, il rapporto diretto fra produttore e consumatore ha segnato l'avvio di un nuovo mood di fare la spesa e oggi Comune e Associazione italiana Coltivatori fanno un nuovo salto in avanti e oltre alla presenza del sabato nelle principali piazze della città aggiungono l'appuntamento del martedì a Concesa. "Siamo molto soddisfatti di questa opportunità, che non solo rafforza la nostra presenza sul territorio, ma offre spazio concreto a tutte le cascine che credono nella vendita diretta e nei prodotti a filiera corta - dice Giuseppe Fumagalli, presidente dell'Associazione Italiana Coltivatori Nord-Occidentale -.

