Rovigo, 28 luglio 2025 – Uno è Eldur, l'altro Micah. Così si chiamano i due ibis che hanno fatto la loro comparsa alla periferia di Rovigo, in Veneto, alcuni giorni fa. Hanno fatto una breve sosta su un palo della linea elettrica prima di decollare di nuovo, verso un lungo viaggio. Eldur è stato identificato grazie all'anello azzurro alla zampa. Micah, che non ha il gps, aveva quello di colore bianco e arancione. "Fanno parte – spiega Massimo Benà , ambientalista, appassionato di natura – del progetto Life Northern Bald Ibis. Il progetto ha l'obiettivo di reintrodurre la specie in Europa. E mira a ricostruire la rotta migratoria fra Austria ed Italia centrale favorendo l'insediamento di alcune colonie stabili nidificanti e riducendo al contempo la mortalità causata dal bracconaggio e dalla presenza di linee elettriche.

Il meraviglioso ritorno degli ibis: la sosta a Rovigo lungo la rotta migratoria